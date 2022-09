Calciomercato | l’ex Inter pronto alla firma | dove andrà!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 5 settembre 2022) Come riportato da diversi media turchi e Tuttosport, Mauro Icardi sarebbe vicinissimocon il Galatasaray. La squadra turca ha ilre di riscattare la bruttissima prestazione della scorsa stagione, nella quale ha concluso il campionato in tredicesima posizione. Non il risultato che ci si aspetta in patria da una squadra come il Galatasary. Infatti il club giallorosso ha impostato un mercato da big europea, mettendo gli occhi su tantissimi top player. Tra i nomi di spicco che vestiranno la maglia del Galatasaray nella prossima stagione figurano Mertens, Torreira, Sergio Oliveira e Seferovic. FOTO: Getty – Icardi-PSG-Galatasaray Inoltre nelle prossime ore potremmo aggiungere anche quello di Mauro Icardi. Il bomber exper arrivare ad Istanbul in prestito dal PSG. Il ...