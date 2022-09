(Di lunedì 5 settembre 2022) MILANO –sullepee dopo che venerdì, a mercati chiusi, Gazprom hacomunicato che il gasdotto Nord Stream resterà chiuso per problemi tecnici: quelli sull’indice panpeo Stoxx 50 cedono il 3,1%, quelli sul Dax di Francoforte il 3,3% e quelli sul Ftse 100 di Londra l’1,1%. Intanto l’scivola per laL'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : Crollano i future sulle Borse europee dopo che venerdì, a mercati chiusi, Gazprom ha comunicato che il gasdotto Nor… - FirenzePost : Borse: crollano i future in Europa. Euro per la prima volta dal 2002 sotto 0,99 sul dollaro - amaryllide1 : @FurioGarbagnati sicuro l'8? E' un giovedì, poi le borse venerdì crollano. DI solito certe decisioni le prendono ap… - infoiteconomia : Powell affossa i mercati, le borse crollano del -4% dopo le sue parole - InvestingStockz : Powell affossa i mercati, le borse crollano del -4% dopo le sue parole - -

Agenzia ANSA

i future sulleeuropee dopo che venerdì, a mercati chiusi, Gazprom ha comunicato che il gasdotto Nord Stream resterà chiuso per problemi tecnici: quelli sull'indice paneuropeo Stoxx 50 ...i future sulleeuropee dopo che venerdì, a mercati chiusi, Gazprom ha comunicato che il gasdotto Nord Stream resterà chiuso per problemi tecnici: quelli sull'indice paneuropeo Stoxx 50 ... Borsa, crollano i future sull'Europa, l'euro sotto 0,99 Il future sull'Eurostoxx50 perde quasi il 3% in scia alla decisione di Gazprom di mantenere chiuso il gasdotto Nord Stream. Pesano anche i nuovi lockdown in Cina. Euro sotto 0,99 dollari per la prima ...MILANO - Crollano i future sulle Borse europee dopo che venerdì, a mercati chiusi, Gazprom hacomunicato che il gasdotto Nord Stream resterà chiuso per ...