Arena Suzuki '60 '70 '80 e…'90 all'Arena e su Rai 1: il cast completo

Arena Suzuki '60 '70 '80 e…'90 torna all'Arena di Verona e su Rai 1 con la conduzione di Amadeus e tre serate imperdibili: il cast completo Dopo il successo dello scorso anno, Amadeus torna all'Arena di Verona il 12, 13 e 14 settembre con Arena Suzuki '60 '70 '80 e…'90! A questo incredibile viaggio nel tempo aggiunge così, non solo una terza serata, ma anche un nuovo decennio, gli anni '90, per far rivivere 40 anni di hit iconiche della musica italiana e internazionale! Gli show andranno poi in onda su Rai 1 sabato 17 settembre, sabato 24 settembre e sabato 1 ottobre! Una vera e propria playlist di hit che hanno segnato quattro decenni simbolo della musica mondiale interpretate dagli artisti originali in quello che, ...

