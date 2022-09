WWE | Un turn heel inaspettato decide il fatal-4-way valido per i titoli di coppia di NXT e NXT UK

(Di domenica 4 settembre 2022) Il primo match di unificazione ditra NXT e NXT UK della serata di Worlds Collide è stato quelloper idi, oltre ai tag campioni ovvero i Creed Brother e Josh Briggs e Brook Jensen hanno preso parte al match anche i Gallus e i Pretty Deadly, con questi ultimi che hanno già detenuto entrambe le cinture. Prima dell’inizio del PLE un avvenimento ha sicuramente scosso l’umore dei fratelli Creed, con Roderick Strong trovato privo di sensi e insanguinato nel parcheggio dell’arena. .@roderickstrong is taken away in an ambulance after the rest of #DiamondMine finds him injured in the #WWENXT parking lot following a mystery attack. #NXTWorldsCollide pic.twitter.com/4Sr1hxNAen— WWE NXT (@WWENXT) September 4, 2022 Il tradimentoIl-4-way ...

The NXT & NXT UK Tag Team Championships have been unified. Elton Prince and Kit Wilson (Pretty Deadly) won both sets of titles on Sunday at NXT Worlds Collide. They defeated The Creed Brothers (Brutus ...