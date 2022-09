Un posto al sole, l'addio di Agnese Lorenzini: «Ero in crisi» (Di domenica 4 settembre 2022) Agnese Lorenzini, a distanza di qualche giorno dalla sua ultima apparizione nella soap opera Un posto al sole, si è lasciata andare ad un commovente addio social. Il suo personaggio, ovvero Susanna Picardi, ha fatto parte della grande famiglia di Upas per sei lunghi anni. Agnese Lorenzini dice addio ad Un posto al sole Venerdì 2 settembre 2022, la storica soap opera Un posto al sole ha detto addio ad uno dei suoi tanti personaggi. Stiamo parlando di Susanna Picardi, interpretata dalla bravissima Agnese Lorenzini, che è morta in seguito ad un'aggressione a mano armata da parte del boss Valsano. La puntata di Upas ha tenuto incollati ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 4 settembre 2022), a distanza di qualche giorno dalla sua ultima apparizione nella soap opera Unal, si è lasciata andare ad un commoventesocial. Il suo personaggio, ovvero Susanna Picardi, ha fatto parte della grande famiglia di Upas per sei lunghi anni.dicead UnalVenerdì 2 settembre 2022, la storica soap opera Unalha dettoad uno dei suoi tanti personaggi. Stiamo parlando di Susanna Picardi, interpretata dalla bravissima, che è morta in seguito ad un'aggressione a mano armata da parte del boss Valsano. La puntata di Upas ha tenuto incollati ...

