Tentata rapina in centro a Napoli, ferito 17enne (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un 17enne originario dello Sri Lanka è stato ferito la scorsa notte nel centro storico di Napoli e si è fatto medicare nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini. Ai carabinieri ha riferito che, mentre si trovava in Largo Banchi Nuovi insieme ad alcuni coetanei e connazionali, due sconosciuti lo avrebbero avvicinato pretendendo cellulare e soldi. Al suo rifiuto avrebbe ricevuto due fendenti all’avambraccio sinistro, guaribili in10 giorni. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei militari. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unoriginario dello Sri Lanka è statola scorsa notte nelstorico die si è fatto medicare nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini. Ai carabinieri ha riche, mentre si trovava in Largo Banchi Nuovi insieme ad alcuni coetanei e connazionali, due sconosciuti lo avrebbero avvicinato pretendendo cellulare e soldi. Al suo rifiuto avrebbe ricevuto due fendenti all’avambraccio sinistro, guaribili in10 giorni. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei militari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Napoli, tentata rapina in Largo Banchi Nuovi: ferito un 17enne - anteprima24 : ** Tentata #Rapina in centro a ##Napoli, ferito 17enne ** - SkyTG24 : Napoli, tentata rapina in Largo Banchi Nuovi: ferito un 17enne - SilentlyFlowers : Più sicurezza! In 3 incappucciati le piombano in casa per... - marisavillani : RT @GeMa7799: “Faccio quel ca*** che voglio”, algerino mangia e beve nel market senza pagare. 18 anni, algerino con precedenti, è stato ar… -