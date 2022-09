Ordine d’arrivo F1 | GP Olanda 2022 | Verstappen vince in casa | Leclerc 3° Sainz 8° con penalità

Leggi su oasport

(Di domenica 4 settembre 2022) Oggi pomeriggio si è disputato il GP d’, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Zandvoort. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la vittoria, per il podio e per conquistare punti preziosi per il campionato. La gara si è riveata particolarmente avnte e appassionante, con diversi colpi di scena che hanno sicuramente fatto divertire tutti gli appassionati. Maxha vinto il GP d’. Il Campione del Mondo è scattato dalla pole position contenendo le due Ferrari, poi è stato fortunato nel gioco delle safety car e quando mancavano una decina di giri al termine è riuscito a operare il sorpasso risolutore nei confronti di Lewis Hamilton. L’olandese ha trionfato ine ha allungato ulteriormente in classifica generale, mentre Lewis ...