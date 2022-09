MotoGP in tv, orari GP San Marino 2022: programma gara, streaming, palinsesto TV8 e Sky, diretta e differite (Di domenica 4 settembre 2022) Prosegue il conto alla rovescia in vista del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2022, valevole come quattordicesimo round stagionale del Motomondiale. In MotoGP c’è grande attesa a Misano per un nuovo confronto tra i pretendenti al titolo Fabio Quartararo, Aleix Espargarò e Francesco Bagnaia. Il francese della Yamaha è leader della generale ma parte 8° in griglia subito davanti al catalano dell’Aprilia, mentre “Pecco” scatterà dalla quinta casella in seconda fila a causa di una penalità di 3 posizioni rimediata per una scorrettezza nel corso delle prove libere. Prima linea tutta Ducati con Jack Miller, Enea Bastianini e Marco Bezzecchi. Il Gran Premio di San Marino 2022 della MotoGP verrà trasmesso in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno, Sky ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Prosegue il conto alla rovescia in vista del Gran Premio di Sane della Riviera di Rimini, valevole come quattordicesimo round stagionale del Motomondiale. Inc’è grande attesa a Misano per un nuovo confronto tra i pretendenti al titolo Fabio Quartararo, Aleix Espargarò e Francesco Bagnaia. Il francese della Yamaha è leader della generale ma parte 8° in griglia subito davanti al catalano dell’Aprilia, mentre “Pecco” scatterà dalla quinta casella in seconda fila a causa di una penalità di 3 posizioni rimediata per una scorrettezza nel corso delle prove libere. Prima linea tutta Ducati con Jack Miller, Enea Bastianini e Marco Bezzecchi. Il Gran Premio di Sandellaverrà trasmesso intv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno, Sky ...

