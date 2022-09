Mara Venier: “Ho avuto un compagno violento”. La forza di raccontare (Di domenica 4 settembre 2022) In una lunga intervista, Mara Venier ha raccontato l’amore “malato” del suo passato. Per la signora della televisione, della domenica, la “zia d’Italia”, non è stato facile aprirsi. Il suo è un racconto crudo, che tocca tutte noi, e che fa male: gli abusi subiti, la forza di denunciare e il coraggio di aprirsi. Mara Venier, il racconto sul compagno violento Intervistata dal Corriere della Sera, Mara Venier è tornata indietro nel tempo. E lo ha fatto per un motivo, una ragione per lei molto importante: rendere lo spazio televisivo di Domenica In maggiormente concentrato sui temi attuali, sulle storie che hanno un peso. Uno degli argomenti che tratterà maggiormente è la violenza contro le donne. Perché lei, come tante di noi, ha vissuto ... Leggi su dilei (Di domenica 4 settembre 2022) In una lunga intervista,ha raccontato l’amore “malato” del suo passato. Per la signora della televisione, della domenica, la “zia d’Italia”, non è stato facile aprirsi. Il suo è un racconto crudo, che tocca tutte noi, e che fa male: gli abusi subiti, ladi denunciare e il coraggio di aprirsi., il racconto sulIntervistata dal Corriere della Sera,è tornata indietro nel tempo. E lo ha fatto per un motivo, una ragione per lei molto importante: rendere lo spazio televisivo di Domenica In maggiormente concentrato sui temi attuali, sulle storie che hanno un peso. Uno degli argomenti che tratterà maggiormente è la violenza contro le donne. Perché lei, come tante di noi, ha vissuto ...

