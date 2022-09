Maltempo, allerta in 9 regioni. Bomba d’acqua su Capalbio: interrotta linea ferroviaria (Di domenica 4 settembre 2022) Per la giornata di domenica 4 settembre sono previsti temporali su Toscana centro-meridionale, Lazio e Campania, in estensione a Basilicata e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. La Protezione civile ha valutato per oggi l’allerta gialla su Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Umbria e parte di Toscana e Calabria (LE PREVISIONI METEO). Leggi su tg24.sky (Di domenica 4 settembre 2022) Per la giornata di domenica 4 settembre sono previsti temporali su Toscana centro-meridionale, Lazio e Campania, in estensione a Basilicata e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. La Protezione civile ha valutato per oggi l’gialla su Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Umbria e parte di Toscana e Calabria (LE PREVISIONI METEO).

horottoilvetro : RT @SkyTG24: Maltempo, allerta in 9 regioni. Bomba d’acqua su Capalbio: interrotta linea ferroviaria - SkyTG24 : Maltempo, allerta in 9 regioni. Bomba d’acqua su Capalbio: interrotta linea ferroviaria - CALCIOGEMINI : Allerta gialla per il maltempo in nove Regioni d'Italia #lazio #abruzzo #umbria #campania #toscana - IlBlogdiAndy : RT @MediasetTgcom24: Allerta gialla per il maltempo in nove Regioni d'Italia #lazio #abruzzo #umbria #campania #toscana - infoitinterno : Maltempo: prolungata l'allerta gialla per temporali su tutta la regione fino a mezzanotte -