La sabbia dei ghiacciai mette la Groenlandia davanti a un dilemma climatico (Di domenica 4 settembre 2022) Sull'isola lo scioglimento della calotta glaciale genera sabbia che potrebbe essere usata per produrre calcestruzzo, con un costo ambientale non indifferente Leggi su wired (Di domenica 4 settembre 2022) Sull'isola lo scioglimento della calotta glaciale generache potrebbe essere usata per produrre calcestruzzo, con un costo ambientale non indifferente

catia_t : RT @P_M_1960: In Sardegna esiste uno dei deserti naturali più grandi (e belli) d’Europa Si trova nella Costa Verde zona Arbus. Il deserto d… - antonionicolo17 : RT @UCarabinieri: Ancora con il sale addosso e la sabbia tra le dita, andiamo incontro all’autunno ???? Un autunno caldo di ricorsi per i no… - veneto_ : RT @alberto_sanavia: #4settembre 1784, #Venezia: s’istituisce una Decima (tassa sul reddito) dei proprietari di miniere nel territorio di “… - alberto_sanavia : #4settembre 1784, #Venezia: s’istituisce una Decima (tassa sul reddito) dei proprietari di miniere nel territorio d… - FRuighi : RT @francang1950: Mie foto in Ciad “Meravigliosa è la forza dei deserti fatti di pietre, di sabbia e di sole, dove anche l'uomo più… -