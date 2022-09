Incidente sulla A21 | auto perde il controllo ed esce di strada | morta una 17enne Il guidatore 21enne positivo all’alcol test | è ai domiciliari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 settembre 2022) Ha perso ildella suae nella notte tra sabato e domenica è finito fuorisull’A21 tra Manerbio e Pontevico, nel Bresciano, causando la morte sul colpo di Irene Zani, una giovane di 17 anni che viaggiava con lui. Per questo unè stato sottoposto alla misura cautelare degli arresticon l’accusa di omicidiole. L’mobilista è risultatocon un valore nel sangue di 1,12 grammi per litro e si trova ancora ricoverato in ospedale. Entrambi i giovani sono originari di Leno, un altro paese in provincia di Brescia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.