Il voto utile? Un semplice bluff Scrive Merlo

Dunque, Enrico Letta, segretario del Partito democratico, continua la sua propaganda elettorale quotidiana insistendo sulla litania del cosiddetto "voto utile". Una tesi, per la verità, né nuova e né tantomeno originale. Si tratta, cioè, di una antica concezione ideologica della sinistra italiana – e specularmente, anche se in minor misura, della destra – che trasuda una certa allergia per un vero rispetto della democrazia e del suo caposaldo, cioè del pluralismo. In effetti, parlare di "voto utile" quando ci sono ben quattro poli in competizione significa non riconoscere appieno il ruolo e la funzione del pluralismo politico e culturale nel nostro paese. Un pluralismo che, oggi più che mai, si incardina in quattro progetti politici e di governo assai diversi l'un dall'altro e che non possono essere sacrificati ...

