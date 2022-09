Dico no al nuovo maccartismo dei diritti civili. Scrive Cazzola (Di domenica 4 settembre 2022) Giuro che sono vaccinato. Da Giorgia Meloni mi separano tante cose sul piano politico. Anche se è normale che la vita induca nelle persone dei cambiamenti, anche per quanto riguarda le loro convinzioni e la considerazione delle opinioni degli altri, e per il rispetto della persona a prescindere dalle sue idee politiche (ho vissuto in tempi in cui circolava la teoria del’“uccidere un fascista non è reato”); anche se credo possibili le conversioni e confido nella buona fede delle personalità politiche, dal momento che contano solo le azioni, le mie radici non sono piantate nel medesimo terreno in cui lo sono quelle della leader di FdI. Poi nei suoi confronti non nutro solo dissensi antichi, ma recenti, nei confronti delle scelte politiche che quel partito ha condotto negli ultimi anni e delle proposte che presenta all’elettorato, nonostante gli sforzi di avvicinamento ad un comune ... Leggi su formiche (Di domenica 4 settembre 2022) Giuro che sono vaccinato. Da Giorgia Meloni mi separano tante cose sul piano politico. Anche se è normale che la vita induca nelle persone dei cambiamenti, anche per quanto riguarda le loro convinzioni e la considerazione delle opinioni degli altri, e per il rispetto della persona a prescindere dalle sue idee politiche (ho vissuto in tempi in cui circolava la teoria del’“uccidere un fascista non è reato”); anche se credo possibili le conversioni e confido nella buona fede delle personalità politiche, dal momento che contano solo le azioni, le mie radici non sono piantate nel medesimo terreno in cui lo sono quelle della leader di FdI. Poi nei suoi confronti non nutro solo dissensi antichi, ma recenti, nei confronti delle scelte politiche che quel partito ha condotto negli ultimi anni e delle proposte che presenta all’elettorato, nonostante gli sforzi di avvicinamento ad un comune ...

