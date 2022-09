(Di domenica 4 settembre 2022) Una grande giornata di rally, quella corsa oggi con Cividale del“capitale” dell’evento, valido per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche e come ultima prova della Coppa Rally di 4^ zona a coefficiente 1,5. Marco Signor si è aggiudicato il titolo di 4^ zona, giungendo al secondo posto assoluto. Il 57° Rally delSource

rally_timing : ?? ?? CRZ, Andrea Crugnola e Gabriele Zanni vincitori del Rally del Friuli Venezia Giulia e Alpi Orientali - rally_timing : ?? ?? CRZ, Luca Artino riparte da Casciana Terme in coppia con Andrea Gabelloni -

RS RALLYSLALOM E OLTRE

La gara ha meritatamente conseguito da questo anno la titolarità- 6° zona e siamo convinti che ... al valdinievolino Paolo Moricci (Renault Clio Rally4), ai lucchesi Claudio Fanucchi e...La gara ha meritatamente conseguito da questo anno la titolarità- 6° zona e siamo convinti che ... al valdinievolino Paolo Moricci (Renault Clio Rally4), ai lucchesi Claudio Fanucchi e... CRZ 4: Andrea Crugnola e Gabriele Zanni vincono in Friuli | RS rallyslalom…e oltre Numeri record per la 45esima edizione del Rally 1000 Miglia, con 163 equipaggi suddivisi tra Campionato Italiano e Coppa Rally 2^ Zona Aci Sport ...Anche quest'anno numeri importanti per il Rally 1000 Miglia, che conta 163 iscritti al CIAR, e 70 al CRZ. 200 partecipanti e uno, perché quest’anno il «Mille» vedrà il ritorno sulle strade di casa del ...