Calciomercato Juventus, Di Maria torna in fretta e furia ma rischia di avere sorprese (Di domenica 4 settembre 2022) Angel Di Maria è uno dei giocatori più importanti di questa Juve e il suo ritorno sarà fondamentale per poter rialzare le sorti bianconere. Uno degli acquisti assolutamente più importanti della Juventus in questa sessione di mercato estiva è stato l’argentino Angel Di Maria, con il Fideo che però ha subito avuto un problema fisico che ha rischiato di far tornare Madama sul mercato, per questo motivo ha deciso di accelerare i tempi. LaPresseNon c’è assolutamente alcun problema nel dire che nel momento in cui sta bene Angel Di Maria è il miglior giocatore di tutto il campionato italiano e probabilmente uno dei primi 10/12 al mondo. La classe assoluta dell’argentino ha messo davanti anche le logiche del progetto della Juventus, vedendo infatti come il suo acquisto sia ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 4 settembre 2022) Angel Diè uno dei giocatori più importanti di questa Juve e il suo ritorno sarà fondamentale per poter rialzare le sorti bianconere. Uno degli acquisti assolutamente più importanti dellain questa sessione di mercato estiva è stato l’argentino Angel Di, con il Fideo che però ha subito avuto un problema fisico che hato di farre Madama sul mercato, per questo motivo ha deciso di accelerare i tempi. LaPresseNon c’è assolutamente alcun problema nel dire che nel momento in cui sta bene Angel Diè il miglior giocatore di tutto il campionato italiano e probabilmente uno dei primi 10/12 al mondo. La classe assoluta dell’argentino ha messo davanti anche le logiche del progetto della, vedendo infatti come il suo acquisto sia ...

