Angelo Lombardo | ”Grazie a Consiglio e al team Guagliardo”

(Di domenica 4 settembre 2022) In Friuli, il pilota siciliano (Porsche 911 Carrera RS), navigato da Roberto, ha inanellato la quarta vittoria consecutiva e la quinta affermazione stagionale nel Campionato Italiano Rally Auto Storiche, compiendo un ulteriore e decisivo passo in avanti per la lotta al titolo tricolore Venne, vide e vinse. Al pari di un caterpillar,Source

GiornaleLORA : Al Rally Alpi Orientali Historic Angelo Lombardo cala il poker - Sevenpress : Al Rally Alpi Orientali Historic Angelo Lombardo cala il poker - rallystorici : Al Rally Alpi Orientali Historic Angelo Lombardo cala il poker - #Angelolombardo #Campionatoitalianorally #Ciras… - rally_timing : ?? ?? CIRAS, Angelo Lombardo e Roberto Consiglio vincono il Rally Alpi Orientali Historic - top_rally : Angelo Lombardo al via del Rally Alpi Orientali Historic 2022 -

Cividale del Friuli (Ud) – Venne, vide e vinse. Al pari di un caterpillar, Angelo Lombardo ha dominato il 26° Rally Alpi Orientali Historic, sesto di otto appuntamenti del Campionato Italiano Rally ...Dopo Angelo Lombardo, anche il fratello Lorenzo trionfa in smart EQ fortwo e-cup 2022. È successo in Gara 2, nel quarto weekend del campionato a Imola, con la Delta Motors che ha chiuso davanti a Fili ...