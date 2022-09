"Anche senza Berlusconi..." Bomba di Pregliasco, dove volano FdI e Lega (Di domenica 4 settembre 2022) Il "campo mancato" è quello del centrosinistra che poteva essere e non è stato. Lorenzo Pregliasco, direttore di YouTrend ed esperto di sondaggi, nel corso della puntata di 4 settembre di In Onda, su La7, quantifica a suon di numeri i rimpianti della sinistra. Se non ci fossero state le rotture tra il Pd di Enrico Letta e il Movimento 5 Stelle da una parte e Azione dei Carlo Calenda dall'altra, con i numeri di oggi la coalizione sarebbe al 47 per cento. Parliamo di ipotesi che non tengono conto dello scenario politico, ma forse il Pd "se la sarebbe giocata" afferma il sondaggista, almeno al Mezzogiorno. "Sta di fatto che al momento il centrosinistra 'ristretto' al Sud se la gioca in 5-6 collegi su una cinquantina alla Camera" è la previsione disastrosa per la coalizione di Letta. In testa ai sondaggi c'è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e la coalizione di ... Leggi su iltempo (Di domenica 4 settembre 2022) Il "campo mancato" è quello del centrosinistra che poteva essere e non è stato. Lorenzo, direttore di YouTrend ed esperto di sondaggi, nel corso della puntata di 4 settembre di In Onda, su La7, quantifica a suon di numeri i rimpianti della sinistra. Se non ci fossero state le rotture tra il Pd di Enrico Letta e il Movimento 5 Stelle da una parte e Azione dei Carlo Calenda dall'altra, con i numeri di oggi la coalizione sarebbe al 47 per cento. Parliamo di ipotesi che non tengono conto dello scenario politico, ma forse il Pd "se la sarebbe giocata" afferma il sondaggista, almeno al Mezzogiorno. "Sta di fatto che al momento il centrosinistra 'ristretto' al Sud se la gioca in 5-6 collegi su una cinquantina alla Camera" è la previsione disastrosa per la coalizione di Letta. In testa ai sondaggi c'è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e la coalizione di ...

