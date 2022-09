Alberghi, campeggi e case vacanze: dalla Camera di commercio 100mila euro per l’efficientamento energetico (Di domenica 4 settembre 2022) Bergamo. La Camera di commercio di Bergamo mette 100mila euro a disposizione delle imprese bergamasche del comparto ricettivo per l’efficientamento energetico, partecipando così a un’iniziativa di portata regionale a cui contribuiscono quasi tutte le Camere di commercio lombarde. Il contributo è destinato a sostenere le micro e piccole imprese bergamasche del settore ricettivo (Alberghi, alloggi per vacanze, campeggi) che con il forte aumento dei costi dell’energia devono ora fronteggiare nuove difficoltà proprio quando il contesto economico sembrava riprendersi dopo la lunga fase nera del Covid 19. Obiettivo dell’iniziativa è quindi incentivare le strutture a effettuare interventi strutturali per il risparmio ... Leggi su bergamonews (Di domenica 4 settembre 2022) Bergamo. Ladidi Bergamo mettea disposizione delle imprese bergamasche del comparto ricettivo per, partecipando così a un’iniziativa di portata regionale a cui contribuiscono quasi tutte le Camere dilombarde. Il contributo è destinato a sostenere le micro e piccole imprese bergamasche del settore ricettivo (, alloggi per) che con il forte aumento dei costi dell’energia devono ora fronteggiare nuove difficoltà proprio quando il contesto economico sembrava riprendersi dopo la lunga fase nera del Covid 19. Obiettivo dell’iniziativa è quindi incentivare le strutture a effettuare interventi strutturali per il risparmio ...

