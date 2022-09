Agosto (Noi di Centro): “Pronto ad un confronto pubblico con De Luca e Bonavitacola” (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Sono Pronto ad un confronto pubblico con Piero De Luca e Fulvio Bonavitacola, miei avversari politici nei collegi salernitani per la Camera dei Deputati. Un confronto per chiarire la loro posizione e la mia e per far scegliere ai cittadini in piena libertà e trasparenza”. Così il candidato nell’uninominale di Salerno e proporzionale per la Camera dei Deputati con “Noi di Centro”, Oreste Agosto. “Sono Pronto a confrontarmi con il deputato e con il vicepresidente della giunta regionale su ambiente, sanità e sull’idea di sviluppo di questo territorio. Sono Pronto a mettere a confronto la mia idea sul porto, su Porta Ovest, sul ciclo dei rifiuti, sulle Fonderie ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Sonoad uncon Piero Dee Fulvio, miei avversari politici nei collegi salernitani per la Camera dei Deputati. Unper chiarire la loro posizione e la mia e per far scegliere ai cittadini in piena libertà e trasparenza”. Così il candidato nell’uninominale di Salerno e proporzionale per la Camera dei Deputati con “Noi di”, Oreste. “Sonoa confrontarmi con il deputato e con il vicepresidente della giunta regionale su ambiente, sanità e sull’idea di sviluppo di questo territorio. Sonoa mettere ala mia idea sul porto, su Porta Ovest, sul ciclo dei rifiuti, sulle Fonderie ...

