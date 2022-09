Weekend con i temporali al Centro-Nord ma poi torna l'Anticiclone Africano (Di sabato 3 settembre 2022) AGI - Un uragano sull'Atlantico e un profondissimo ciclone sulle Isole Britanniche: il mese di settembre inizia con una situazione meteorologica eccezionale. L'uragano Danielle si sposterà verso Est, verso l'Europa ma ancora è molto lontano e la sua traiettoria da definire. Il ciclone extratropicale sulle Isole Britanniche, invece, sarà stazionario per più giorni e porterà condizioni perturbate sul Nord-ovest europeo. L'Italia risentirà marginalmente del ciclone inglese con qualche pioggia e locali temporali forti nel Weekend al Centro-Nord. La prossima settimana questa configurazione riporterà invece il caldo Africano verso il nostro Belpaese. IlMeteo.it avvisa che la presenza del 'pigro' ciclone fermo sulle Isole Britanniche causerà a tratti dei forti temporali in ... Leggi su agi (Di sabato 3 settembre 2022) AGI - Un uragano sull'Atlantico e un profondissimo ciclone sulle Isole Britanniche: il mese di settembre inizia con una situazione meteorologica eccezionale. L'uragano Danielle si sposterà verso Est, verso l'Europa ma ancora è molto lontano e la sua traiettoria da definire. Il ciclone extratropicale sulle Isole Britanniche, invece, sarà stazionario per più giorni e porterà condizioni perturbate sul-ovest europeo. L'Italia risentirà marginalmente del ciclone inglese con qualche pioggia e localiforti nelal. La prossima settimana questa configurazione riporterà invece il caldoverso il nostro Belpaese. IlMeteo.it avvisa che la presenza del 'pigro' ciclone fermo sulle Isole Britanniche causerà a tratti dei fortiin ...

