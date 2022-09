Vuelta a España 2022: Primoz Roglic stacca Evenepoel e riapre la classifica! Seconda vittoria per Carapaz (Di sabato 3 settembre 2022) E sono due per Richard Carapaz. L’ecuadoriano va nuovamente in fuga alla Vuelta a España 2022 e trova la Seconda vittoria: l’uomo della Ineos Grenadiers si impone nella tredicesima tappa in vetta a Sierra de La Pandera. C’è battaglia anche tra gli uomini della classifica generale: Remco Evenepoel questa volta non resiste allo scatto di Primoz Roglic e forse si riapre la sfida per il titolo. Come previsto, gran battaglia per cercare la fuga giusta. Alla fine, dopo diversi tentativi, sono riusciti ad evadere in dieci: Clement Champoussin (AG2R Citroën Team), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), Luis Leon Sanchez (Bahrain – Victorious), Bruno Armirail (Groupama – FDJ), Richard Carapaz (INEOS ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) E sono due per Richard. L’ecuadoriano va nuovamente in fuga allae trova la: l’uomo della Ineos Grenadiers si impone nella tredicesima tappa in vetta a Sierra de La Pandera. C’è battaglia anche tra gli uomini della classifica generale: Remcoquesta volta non resiste allo scatto die forse sila sfida per il titolo. Come previsto, gran battaglia per cercare la fuga giusta. Alla fine, dopo diversi tentativi, sono riusciti ad evadere in dieci: Clement Champoussin (AG2R Citroën Team), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), Luis Leon Sanchez (Bahrain – Victorious), Bruno Armirail (Groupama – FDJ), Richard(INEOS ...

