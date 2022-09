Ultimi due cambi per il Napoli: siparietto in panchina con Spalletti (Di sabato 3 settembre 2022) Il Napoli ha ottenuto una grande vittoria all’Olimpico contro la Lazio, rimontando l’iniziale svantaggio firmato Zaccagni con le reti dei neo arrivi Kim e Kvaratskhelia. Spalletti ha deciso di tornare a schierare gli 11 di fedelissimi con cui aveva ottenuto 7 punti nelle prime tre partite dopo il deludente turnover di Lecce e questa scelta ha dato i suoi effetti. Tanti dei giocatori (come ad esempio Raspadori) che hanno avuto una chance dall’inizio mercoledì sono quindi solo subentrati. Foto: Getty Images- Ndombele Fra questi, sono subentrati negli istanti finali, a recupero già iniziato, Ndombele e Olivera al posto di Lobotka e Mario Rui. C’è stato però un curioso siparietto relativo al loro ingresso: Spalletti si è infatti arrabbiato con loro dopo che i due ci stavano mettendo un po’ troppo tempo a ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 3 settembre 2022) Ilha ottenuto una grande vittoria all’Olimpico contro la Lazio, rimontando l’iniziale svantaggio firmato Zaccagni con le reti dei neo arrivi Kim e Kvaratskhelia.ha deciso di tornare a schierare gli 11 di fedelissimi con cui aveva ottenuto 7 punti nelle prime tre partite dopo il deludente turnover di Lecce e questa scelta ha dato i suoi effetti. Tanti dei giocatori (come ad esempio Raspadori) che hanno avuto una chance dall’inizio mercoledì sono quindi solo subentrati. Foto: Getty Images- Ndombele Fra questi, sono subentrati negli istanti finali, a recupero già iniziato, Ndombele e Olivera al posto di Lobotka e Mario Rui. C’è stato però un curiosorelativo al loro ingresso:si è infatti arrabbiato con loro dopo che i due ci stavano mettendo un po’ troppo tempo a ...

