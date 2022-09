Serena Williams: i punti più belli della sua carriera (VIDEO) (Di sabato 3 settembre 2022) Il VIDEO dei punti più belli della carriera di Serena Williams, campionessa americana che ha scritto la storia del tennis. La Regina ha annunciato che si ritirerà in occasione degli US Open 2022, a casa sua, ed il pubblico di New York è pronto a tributarle un doveroso saluto. Di seguito ripercorriamo insieme alcune delle migliore giocate della carriera di Serena, capace di dominare il tennis femminile per un paio di decenni e dar vita a colpi spettacolari che hanno mandato in visibilio gli spettatori di pubblico il pianeta. Il primo VIDEO non poteva che contenere i migliori punti di Serena a Flushing Meadows, dove ha conquistato ben sei titoli (tre di fila). Il ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Ildeipiùdi, campionessa americana che ha scritto la storia del tennis. La Regina ha annunciato che si ritirerà in occasione degli US Open 2022, a casa sua, ed il pubblico di New York è pronto a tributarle un doveroso saluto. Di seguito ripercorriamo insieme alcune delle migliore giocatedi, capace di dominare il tennis femminile per un paio di decenni e dar vita a colpi spettacolari che hanno mandato in visibilio gli spettatori di pubblico il pianeta. Il primonon poteva che contenere i miglioridia Flushing Meadows, dove ha conquistato ben sei titoli (tre di fila). Il ...

