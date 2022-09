Romano Prodi | Meloni più a destra di Le Pen | avremo una democrazia meno liberale

(Di sabato 3 settembre 2022) L'ex premier se la prende anche con Calenda e m5s per gli attacchi al Pd: "Lo trovo un atteggiamento surreale, postmoderno"

La stessa cosa aveva dettoallargando la critica a M5s: "Questi continui attacchi al Pd da parte di 5Stelle e Calenda sono irragionevoli, ma soprattutto politicamente incomprensibili. C'...Cosìcritica le posizioni di M5s e Calenda: "Evidentemente - dice - non si è voluto capire che è la legge elettorale che obbliga ad alleanze ampie. A destra, dove esistono diversità ...L'ex premier se la prende anche con Calenda e m5s per gli attacchi al Pd: "Lo trovo un atteggiamento surreale, postmoderno" ...L'ex premier Romano Prodi difende Enrico Letta e critica anche M5s: "Che ritorno possono avere in un Paese con una maggioranza assoluta di destra" ...