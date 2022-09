Nasa, lancio verso Luna in stand by (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – Sempre più improbabile il lancio questa sera della missione Artemis-1 verso la Luna che è stato messo in stand by. Da quanto apprende l’Adnkronos, la Nasa starebbe già lavorando a prossime finestre di lancio il 5-6 settembre ma il volo potrebbe slittare anche al 19 settembre prossimo. Il secondo tentativo di lancio sarebbe in programma oggi, alle 20,17 ora italiana, ma la Nasa è in ritardo di oltre un’ora sulla time-line. L’Ente spaziale statunitense ha fatto sapere su Twitter che gli ingegneri stanno continuando a risolvere i problemi della disconnessione rapida che collega il sistema di terra al razzo Sls. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – Sempre più improbabile ilquesta sera della missione Artemis-1lache è stato messo inby. Da quanto apprende l’Adnkronos, lastarebbe già lavorando a prossime finestre diil 5-6 settembre ma il volo potrebbe slittare anche al 19 settembre prossimo. Il secondo tentativo disarebbe in programma oggi, alle 20,17 ora italiana, ma laè in ritardo di oltre un’ora sulla time-line. L’Ente spaziale statunitense ha fatto sapere su Twitter che gli ingegneri stanno continuando a risolvere i problemi della disconnessione rapida che collega il sistema di terra al razzo Sls. L'articolo proviene da Italia Sera.

ilpost : Il lancio di Artemis 1, questa sera - Link4Universe : Una foto adorabile di Shaun the Sheep, con la tuta spaziale ESA, dietro le quinte del lancio spaziale #Artemis1! Lu… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il lancio previsto per oggi della missione Artemis 1 della Nasa è stato annullato. #ANSA - Adnkronos : #Nasa, lancio verso la #Luna in stand by. - ledicoladelsud : Nasa, lancio verso Luna in stand by -