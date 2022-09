Napoli, corteo dei disoccupati in centro: bruciano le bollette di gas e luce (Di sabato 3 settembre 2022) Costi delle bollette triplicati, un corto di disoccupati protesta in piazza e brucia le bollette di luce e gas, ecco cosa è successo Tanta è la disperazione scaturita dall’eccessivo aumento delle utenze, nella giornata di ieri venerdì 2 settembre 2022 è stata organizzata una protesta. Dove? In piazza Matteotti, lì davanti a tutti hanno bruciato le bollette di luce e gas perché pagarle per molti è diventato praticamente impossibile. bollette luce e gas (Screenshot da Facebook)A manifestare contro il ‘caro energia’ sono stati i disoccupati del movimento ‘7 novembre’ e ‘Cantiere 167’. In piazza Matteotti davanti agli uffici della posta centrale hanno dato fuoco alle ultime utenze di luce e gas che hanno ... Leggi su vesuvius (Di sabato 3 settembre 2022) Costi delletriplicati, un corto diprotesta in piazza e brucia ledie gas, ecco cosa è successo Tanta è la disperazione scaturita dall’eccessivo aumento delle utenze, nella giornata di ieri venerdì 2 settembre 2022 è stata organizzata una protesta. Dove? In piazza Matteotti, lì davanti a tutti hanno bruciato ledie gas perché pagarle per molti è diventato praticamente impossibile.e gas (Screenshot da Facebook)A manifestare contro il ‘caro energia’ sono stati idel movimento ‘7 novembre’ e ‘Cantiere 167’. In piazza Matteotti davanti agli uffici della posta centrale hanno dato fuoco alle ultime utenze die gas che hanno ...

