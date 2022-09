LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 10 in fuga, c’è Conca. 4’16” per loro (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Vuelta A España Cronaca tredicesima tappa – Classifica Vuelta – Highlights tredicesima tappa 15.59 Altro tratto in discesa per i primi dieci, fra poco il traguardo volante di Jaen. 15.56 Per ora la Quick-Step Alpha Vinyl non sta ancora accelerando. Ipotizziamo che il ritmo aumenterà attorno ai -30 dal traguardo. 15.53 Mancano ora 42 chilometri al traguardo. 15.51 Ora il vantaggio di Clement Champoussin (AG2R Citroën Team), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), Luis Leon Sanchez (Bahrain – Victorious), Bruno Armirail (Groupama – FDJ), Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), Filippo Conca (Lotto Soudal), Kenny Elissonde e Mads Pedersen (Trek – Segafredo), Marco Brenner (Team DSM) e Raul Garcia ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALECronaca tredicesima– Classifica– Highlights tredicesima15.59 Altro tratto in discesa per i primi dieci, fra poco il traguardo volante di Jaen. 15.56 Per ora la Quick-Step Alpha Vinyl non sta ancora accelerando. Ipotizziamo che il ritmo aumenterà attorno ai -30 dal traguardo. 15.53 Mancano ora 42 chilometri al traguardo. 15.51 Ora il vantaggio di Clement Champoussin (AG2R Citroën Team), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), Luis Leon Sanchez (Bahrain – Victorious), Bruno Armirail (Groupama – FDJ), Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), Filippo(Lotto Soudal), Kenny Elissonde e Mads Pedersen (Trek – Segafredo), Marco Brenner (Team DSM) e Raul Garcia ...

