La Vita in diretta torna su Rai1 con Matano e i casi di cronaca e attualità

Alice_L08 : Addirittura un app per la diretta stasera? Ma voi che volete dalla mia vita? Che smetta di esserci? - mrrmoonlight : RT @anikeatable: Riccardo hai fatto bene, io lo avrei mandato a quel paese in diretta dicendo nome e cognome. Un 'genitore' che dice al fig… - Lorso66 : RT @zaiapresidente: ?????? E' arrivato il momento della #RegataStorica di Venezia! La prima domenica di settembre si svolge la tradizionale ga… - solo_pi_ : @manolo_loop @TD20162022 gli estremismi e le radicalizzazioni hanno sempre contemplato gli 'allevamenti' - la #sx i… - olga453901841 : RT @zaiapresidente: ?????? E' arrivato il momento della #RegataStorica di Venezia! La prima domenica di settembre si svolge la tradizionale ga… -

Torna su Rai1 da lunedi 5 settembre ' Lain' , la quarta condotta da Alberto Matano , che riparte dal rinnovato format che ne ha fatto il programma leader nel pomeriggio televisivo. Un risultato dovuto anche al patto di fiducia ...... Kastrati; Cassandro, Perticone, Frare, Donnarumma;, Danzi, Branca; Antonucci, Asencio, Baldini. LE QUOTE PER LE SCOMMESSE Per chi vorrà scommettere sullaAscoli Cittadella , ecco le ...Torna su Rai1 da lunedi 5 settembre “La Vita in diretta”, la quarta condotta da Alberto Matano, che riparte dal rinnovato format che ne ha fatto il programma leader nel ...Oggi, dalle ore 20.00, Focus racconta in diretta il lancio del vettore SLS ( Space Launch System) e della navicella ORION della NASA, dal Kennedy Space Center LC-39B di Merrit Island, in Florida. L’ul ...