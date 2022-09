I NOFX annunciano il loro scioglimento | l’addio è ufficiale

Radio Studio Due

A confermare la fine deic'è anche la Fat Wreck Chords , l'etichetta del gruppo californiano. Il 2023 segna anche i 40 anni di attività della band, nata nel 1983 in quel di Los Angeles e ...A confermare la fine deic'è anche la Fat Wreck Chords , l'etichetta del gruppo californiano. Il 2023 segna anche i 40 anni di attività della band, nata nel 1983 in quel di Los Angeles e ... BJÖRK annuncia il suo nuovo album "Fossora" Nofx dicono addio alle scene. Dopo 40 anni di successi e concerti la band californiana ha annunciato il suo scioglimento. Nel 2023 suoneranno gli ultimi concert ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...