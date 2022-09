Formula 1, pole position di Verstappen in Olanda. Seconda per 25 millesimi la Ferrari di Leclerc, 3° Sainz davanti a Hamilton (Di sabato 3 settembre 2022) Per soli 25 millesimi Max Verstappen ha soffiato a Charles Leclerc la pole position nel Gran premio di Olanda. Per il secondo anno di fila il pilota della Red Bull scatterà dalla prima posizione nella sua gara di casa. È servito un ultimo giro straordinario nelle qualifiche, chiuse con il tempo di 1’10?342, per strappare alla Ferrari di Leclerc (1’10?363) la prima posizione. Il monegasco, che era stato il più veloce nell’ultima sessione di prove libere, affiancherà Verstappen in prima fila, mentre il suo compagno di scuderia Carlos Sainz (1’10434) partirà dalla terza casella, attardato di 92 millesimi. Sul circuito di Zandvoort, l’olandese, campione iridato e attuale leader del Mondiale, avrà quindi la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Per soli 25Maxha soffiato a Charleslanel Gran premio di. Per il secondo anno di fila il pilota della Red Bull scatterà dalla prima posizione nella sua gara di casa. È servito un ultimo giro straordinario nelle qualifiche, chiuse con il tempo di 1’10?342, per strappare alladi(1’10?363) la prima posizione. Il monegasco, che era stato il più veloce nell’ultima sessione di prove libere, affiancheràin prima fila, mentre il suo compagno di scuderia Carlos(1’10434) partirà dalla terza casella, attardato di 92. Sul circuito di Zandvoort, l’olandese, campione iridato e attuale leader del Mondiale, avrà quindi la ...

