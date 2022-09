Canoa velocità | Coppa del Mondo 2022 | Horn è settima nel kayak | vince Ricarda Funk

Leggi su oasport

(Di sabato 3 settembre 2022) Si chiude con un settimo posto l’annata di Stefanienell’ultima prova dinelladelslalom di scena a La Seu d’Urgell, in Catalogna. Un peccato dopo la semifinale in cui aveva chiuso al secondo posto alle spalle di Maialen Chourraut, ma il successo va a, che quindi interrompe l’egemonia di Jessica Fox, nemmeno in finale quest’oggi. Una prova condizionata irrimediabilmente dal tocco di palina in porta 5 per Stefanie, tanto da chiudere il primo intertempo già con oltre tre secondi di ritardo; nel tentativo di recuperare invece , commette altri due errorini nelle ultime porte e con il tempo di 101.00 ètotale. La vittoria, appunto, va allache con una gran prova chiude in 92.32 e rifila quasi quattro secondi ...