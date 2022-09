Benedetta Rossi, cucina tutto lei? Il segreto è stato svelato (Di sabato 3 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Benedetta Rossi è tornata a confidarsi con i suoi tanti e fedeli fan che la seguono sui social ormai da anni. La food blogger ha rivelato loro il segreto: cucina davvero lei tutto quello che si vede? Ha bisogno di poche presentazioni l’influencer culinaria più amata dei social e della tv. In pochissimo tempo, grazie Leggi su youmovies (Di sabato 3 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è tornata a confidarsi con i suoi tanti e fedeli fan che la seguono sui social ormai da anni. La food blogger ha rivelato loro ildavveroquello che si vede? Ha bisogno di poche presentazioni l’influencer culinaria più amata dei social e della tv. In pochissimo tempo, grazie

Giorgia90504843 : RT @silviamddln: #twittamibeautiful Lo abbiamo fatto in casa Cit. BENEDETTA ROSSI - Eli5Cullen : RT @silviamddln: #twittamibeautiful Lo abbiamo fatto in casa Cit. BENEDETTA ROSSI - TwBeautiful : RT @silviamddln: #twittamibeautiful Lo abbiamo fatto in casa Cit. BENEDETTA ROSSI - silviamddln : #twittamibeautiful Lo abbiamo fatto in casa Cit. BENEDETTA ROSSI - giovannizambito : Benedetta Rossi torna con 'Fatto in casa per voi' dal 3 settembre su Food Network -