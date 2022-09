Adattarsi, almeno provvisoriamente, ad un tenore di vita più austero (Di sabato 3 settembre 2022) I toni attualmente in uso nel confronto tra la Russia e la Eu sono senza ombra di dubbio paragonabili a quelli tante volte ascoltati vedendo un film western. L’attenzione va rivolta soprattutto ai dialoghi tra cow boys e pellerossa, che precedono di poco lo scontro tra gli stessi ben forniti di pistole e fucili i primi, di archi, frecce e lance i secondi. C’è stato un momento nella fase di quello che è arrivato a essere un conflitto ben più esteso della sola invasione dell’ Ucraina, in cui l’ Occidente veniva invitato, da chi non aveva titolo a farlo -intelligenti pauca – a usare più diplomazia nei confronti del Cremlino. Sarebbero stati tempo e energie sprecate, della serie margaritas ante porcos. In campagna operazioni di quel genere vengono paragonate al lavaggio della testa dell’asino, perché chi le fa perde tempo, acqua e sapone. Al punto in cui è arrivata la ... Leggi su ildenaro (Di sabato 3 settembre 2022) I toni attualmente in uso nel confronto tra la Russia e la Eu sono senza ombra di dubbio paragonabili a quelli tante volte ascoltati vedendo un film western. L’attenzione va rivolta soprattutto ai dialoghi tra cow boys e pellerossa, che precedono di poco lo scontro tra gli stessi ben forniti di pistole e fucili i primi, di archi, frecce e lance i secondi. C’è stato un momento nella fase di quello che è arrivato a essere un conflitto ben più esteso della sola invasione dell’ Ucraina, in cui l’ Occidente veniva into, da chi non aveva titolo a farlo -intelligenti pauca – a usare più diplomazia nei confronti del Cremlino. Sarebbero stati tempo e energie sprecate, della serie margaritas ante porcos. In campagna operazioni di quel genere vengono paragonate al lavaggio della testa dell’asino, perché chi le fa perde tempo, acqua e sapone. Al punto in cui è arrivata la ...

