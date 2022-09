Vuelta a España 2022, Juan Ayuso positivo al Covid ma per il momento può continuare la corsa (Di venerdì 2 settembre 2022) Brutta notizia per la UAE Emirates ed in particolare per Juan Ayuso, che stamattina è risultato positivo al Coronavirus. Il giovane talento spagnolo, attualmente quinto nella classifica generale della Vuelta a España 2022 dopo dodici tappe, ha ricevuto però il via libera dai medici per proseguire la manifestazione. Adrian Rotunno, Medical Director della corsa a tappe iberica, ha spiegato: “Secondo i nostri protocolli interni, Juan Ayuso è stato testato per il Covid-19 e stamattina ha avuto un esito positivo. È asintomatico e analizzando il suo PCR ha un rischio molto basso di infettività, simile ai casi che abbiamo visto quest’anno al Tour de France“. “Abbiamo preso la decisione in consultazione con i ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Brutta notizia per la UAE Emirates ed in particolare per, che stamattina è risultatoal Coronavirus. Il giovane talento spagnolo, attualmente quinto nella classifica generale delladopo dodici tappe, ha ricevuto però il via libera dai medici per proseguire la manifestazione. Adrian Rotunno, Medical Director dellaa tappe iberica, ha spiegato: “Secondo i nostri protocolli interni,è stato testato per il-19 e stamattina ha avuto un esito. È asintomatico e analizzando il suo PCR ha un rischio molto basso di infettività, simile ai casi che abbiamo visto quest’anno al Tour de France“. “Abbiamo preso la decisione in consultazione con i ...

