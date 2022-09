Ultime Notizie Roma del 02-09-2022 ore 11:10 (Di venerdì 2 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio entra nel vivo la campagna elettorale Letta a Sky Tg24 Non possiamo permetterci di mandare a casa draghi e alla festa dell’Unità attacca Fratelli d’Italia per la proposta antiabortista sulla sepoltura feti senza consenso sempre Milano oggi a via la campagna del terzo Polo con Calenda e Renzi mentre Giorgia Meloni apre la sua in Sardegna la misura più efficace che si può mettere in atto sul pronto energetico e certamente quella di un detto sul prezzo del gatto europeo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia misura Però sulle quali siamo ancora sospesi visto L’opposizione di alcuni paesi in particolare in Germania Olanda Renzi a Firenze il PD nervoso senza di me di perdere collegi i partiti cercano il voto dei giovani sbarcano su Tik Tok senza trascurare la ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 settembre 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio entra nel vivo la campagna elettorale Letta a Sky Tg24 Non possiamo permetterci di mandare a casa draghi e alla festa dell’Unità attacca Fratelli d’Italia per la proposta antiabortista sulla sepoltura feti senza consenso sempre Milano oggi a via la campagna del terzo Polo con Calenda e Renzi mentre Giorgia Meloni apre la sua in Sardegna la misura più efficace che si può mettere in atto sul pronto energetico e certamente quella di un detto sul prezzo del gatto europeo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia misura Però sulle quali siamo ancora sospesi visto L’opposizione di alcuni paesi in particolare in Germania Olanda Renzi a Firenze il PD nervoso senza di me di perdere collegi i partiti cercano il voto dei giovani sbarcano su Tik Tok senza trascurare la ...

