Ultime Notizie – Elezioni 2022, Di Maio a Salvini: “Toc toc, ti cerco per confronto tv ma sei sparito” (Di venerdì 2 settembre 2022) “Toc toc, qualcuno ha visto Salvini? Aveva detto che voleva confrontarsi con me, io ho accettato il confronto e poi è scomparso, non so più dove sia”. Così, con un video ironico postato su TikTok, il ministro agli Affari esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio. “Vorrei confrontarmi con lui su un paio di temi – incalza Di Maio il leader della Lega – prima di tutto sul perché non è d’accordo sul tetto massimo al prezzo del gas, che farebbe pagare molto meno a imprese e famiglie il costo dell’energia. Forse perché è passato dal ‘prima gli italiani’ al prima gli interessi di Putin? Questo non lo so, ma è per questo che voglio fare questo confronto con lui. Se lo vedete, ditegli che lo sto cercando…”, conclude Di Maio con un sorriso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) “Toc toc, qualcuno ha visto? Aveva detto che voleva confrontarsi con me, io ho accettato ile poi è scomparso, non so più dove sia”. Così, con un video ironico postato su TikTok, il ministro agli Affari esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di. “Vorrei confrontarmi con lui su un paio di temi – incalza Diil leader della Lega – prima di tutto sul perché non è d’accordo sul tetto massimo al prezzo del gas, che farebbe pagare molto meno a imprese e famiglie il costo dell’energia. Forse perché è passato dal ‘prima gli italiani’ al prima gli interessi di Putin? Questo non lo so, ma è per questo che voglio fare questocon lui. Se lo vedete, ditegli che lo sto cercando…”, conclude Dicon un sorriso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Letta sfida Salvini: 'La partita è tutta da giocare, le ultime settimane sono decisive' #ANSA - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - VesuvioLive : Manfredi sul reddito di cittadinanza: “È una risposta alla povertà. Non va messo in discussione” - Civetta46262114 : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | Letta sfida Salvini: 'La partita è tutta da giocare, le ultime settimane sono decisive' #ANSA https://t.c… -

Elezioni, Letta a Salvini: "La partita e' ancora tutta da giocare" "Come si e' visto anche in tante altre elezioni nel nostro Paese, sono le ultime settimane quelle decisive, motivo per il quale le voglio cominciare da Milano accanto a un'esperienza cosi' positiva, ... Elezioni, Letta incontra il sindaco di Milano: "Sosterrei Sala anche se andasse su Marte, ma ora pensiamo alle Politiche" Partiti, governo e politica verso le elezioni: le ultime notizie Sondaggi - M5S sorpassa la Lega La simulazione - Centrodestra può superare i due terzi dei seggi: ecco i numeri Inchiesta su Giorgia ... Agricoltura: la Puglia è prima in Italia per numero di aziende; ma negli ultimi 10 anni ne ha perse il 30% Dissapore Notizie Agricoltura: la Puglia è prima in Italia per numero di aziende; ma negli ultimi 10 anni ne ha perse il 30% di Luca Venturino 2 Settembre 2022 La Puglia è la prima regione d’Italia ... Vacanze e controesodo, sabato 3 settembre traffico da bollino rosso In particolare, Viabilità Italia prevede bollino rosso nella mattinata di domani, sabato 3 settembre, con spostamenti crescenti verso le grandi direttrici. La circolazione torna più fluida nel pomerig ... "Come si e' visto anche in tante altre elezioni nel nostro Paese, sono lesettimane quelle decisive, motivo per il quale le voglio cominciare da Milano accanto a un'esperienza cosi' positiva, ...Partiti, governo e politica verso le elezioni: leSondaggi - M5S sorpassa la Lega La simulazione - Centrodestra può superare i due terzi dei seggi: ecco i numeri Inchiesta su Giorgia ...Dissapore Notizie Agricoltura: la Puglia è prima in Italia per numero di aziende; ma negli ultimi 10 anni ne ha perse il 30% di Luca Venturino 2 Settembre 2022 La Puglia è la prima regione d’Italia ...In particolare, Viabilità Italia prevede bollino rosso nella mattinata di domani, sabato 3 settembre, con spostamenti crescenti verso le grandi direttrici. La circolazione torna più fluida nel pomerig ...