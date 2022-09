UFC Parigi, Marvin Vettori vs Robert Whittaker in tv: programma, orario e streaming (Di venerdì 2 settembre 2022) Marvin Vettori contro Robert Whittaker. Ma anche Alessio Di Chirico contro Roman Kopylov e il main event tra Cyril Gane e Tai Tuivasa. E’ lo spettacolo a tinte tricolori dell’UFC Fight Night in programma a Parigi. La card inizierà alle 18:00 di sabato 3 settembre. Occhi ovviamente sui due pesi medi italiani, portacolori della divisione più importante delle arti marziali miste. Alessio Di Chirico combatterà nel terzo match dalle 21:00, mentre Marvin Vettori salirà sull’ottagono dopo il fighter romano. Marvin cerca un’altra vittoria prestigiosa dopo quella contro Paulo Costa. Si tratterebbe del successo più prestigioso contro quello che è il numero 1 del ranking dei pesi medi. Con Israel Adesanya che si è confermato campione contro ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022)contro. Ma anche Alessio Di Chirico contro Roman Kopylov e il main event tra Cyril Gane e Tai Tuivasa. E’ lo spettacolo a tinte tricolori dell’UFC Fight Night in. La card inizierà alle 18:00 di sabato 3 settembre. Occhi ovviamente sui due pesi medi italiani, portacolori della divisione più importante delle arti marziali miste. Alessio Di Chirico combatterà nel terzo match dalle 21:00, mentresalirà sull’ottagono dopo il fighter romano.cerca un’altra vittoria prestigiosa dopo quella contro Paulo Costa. Si tratterebbe del successo più prestigioso contro quello che è il numero 1 del ranking dei pesi medi. Con Israel Adesanya che si è confermato campione contro ...

