Uefa | multe a Juventus | Inter | Milan e Roma per violazione Fair Play Finanziario

In considerazione degli ultimi cinque anni di esercizi, la prima sezione del Club Financial Control Body dell'Uefa ha sanzionato i seguenti club, AC Milan (ITA), AS Monaco (FRA), AS Roma (ITA), Be?ikta? JK (TUR), FC Internazionale Milano (ITA), Juventus (ITA), Olympique de Marseille (FRA) e Paris Saint-Germain (FRA) per violazioni inerenti il Fair Play Finanziario. La somma totale che i club dovranno pagare ammonta a 172 milioni di euro, contributo accettato dalle società. L'accordo è il seguente: le società pagheranno il 15% del contributo in modo incondizionato, il restante 85% sarà pagato solo se nei prossimi 3-4 anni, in base al settlement scelto con l'Uefa, non si raggiungeranno gli obiettivi di bilancio ...

