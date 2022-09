Tutti i taxi ricevono la stessa chiamata: attacco hacker manda in tilt il traffico di Mosca (Di venerdì 2 settembre 2022) Mosca paralizzata dal traffico. Tutti i taxi vanno nella stessa direzione, quella del distretto di Fili. Nessun grande evento all’orizzonte: un malfunzionamento ha fatto sì che Tutti i tassisti collegati a Yander taxi, la app che li aiuta a gestire le richieste, ricevessero la stessa chiamata. E così la Kutuzovsky, una delle principali strade della città, si blocca per almeno 40 minuti. Un comunicato stampa riportato da Forbes.ru parla di un “tentativo da parte di aggressori di interrompere il servizio”. Principale indiziato sembrerebbe essere Anonymous, il collettivo di hacker che in passato aveva già creato problemi ai trasporti russi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022)paralizzata dalvanno nelladirezione, quella del distretto di Fili. Nessun grande evento all’orizzonte: un malfunzionamento ha fatto sì chei tassisti collegati a Yander, la app che li aiuta a gestire le richieste, ricevessero la. E così la Kutuzovsky, una delle principali strade della città, si blocca per almeno 40 minuti. Un comunicato stampa riportato da Forbes.ru parla di un “tentativo da parte di aggressori di interrompere il servizio”. Principale indiziato sembrerebbe essere Anonymous, il collettivo diche in passato aveva già creato problemi ai trasporti russi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

