Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis: “Viviamo in due palazzi diversi” (Di venerdì 2 settembre 2022) Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono tutt’ora una coppia molto affiatata e il segreto – secondo quanto dichiarato dall’opinionista del Grande Fratello Vip – è dormire separati. Ovviamente si tratta di una delle coppie più ricche dello showbusiness italiano e quando ha dichiarato “dormire separati” non intendeva in due camere diverse, ma proprio in due case diverse. Anzi, palazzi. “Dormire in camere separate è un segno di civiltà!” – le parole di Sonia Bruganelli a Il Corriere della Sera – “Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele la figlia più piccola, ndr. Silvia la figlia più grande, ndr resta con lui. Stiamo ancora insieme, certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da ... Leggi su biccy (Di venerdì 2 settembre 2022)sono tutt’ora una coppia molto affiatata e il segreto – secondo quanto dichiarato dall’opinionista del Grande Fratello Vip – è dormire separati. Ovviamente si tratta di una delle coppie più ricche dello showbusiness italiano e quando ha dichiarato “dormire separati” non intendeva in due camere diverse, ma proprio in due case diverse. Anzi,. “Dormire in camere separate è un segno di civiltà!” – le parole dia Il Corriere della Sera – “Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele la figlia più piccola, ndr. Silvia la figlia più grande, ndr resta con lui. Stiamo ancora insieme, certo! Ma in, comunicanti da ...

