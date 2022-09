SKAM 5 | Centorame | abbiamo bisogno di capire che non dobbiamo per forza essere super per esse

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 2 settembre 2022) La nostra intervista video a Francesco, protagonista diItalia 5, e a Lea Gavino, new entry nella serie di Ludovico Bgato. A differenza di altri paesi europei, che si sono fermati, rispettando il format di base ideato dalla norvegese Julie Andem, alla quarta stagione,Italia, adattata e scritta per il nostro paese da Ludovico Bgato per Cross Productions, dal 1 settembre si lancia nell'avventura di una stagione originale, la quinta. Come ogni stagione diche si rispetti, anche per questi 10 nuovi episodi c'è un protagonista tutto da approfondire, Elia, interpretato da Francesco. Ludovico Bgato insieme ad Alice Urcioli ha deciso di dare voce alla complessità della maschera di questo personaggio, ...