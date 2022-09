Primo trapianto di utero in Italia: è nata a Catania la piccola Alessandra (Di venerdì 2 settembre 2022) Si chiama Alessandra ed è la prima bambina nata in Italia da una donna che ha ricevuto un trapianto dell’utero. Anche l’intervento è il Primo del nostro Paese. Il lieto evento è stato all’ospedale Cannizzaro di Catania: il sesto caso in tutto il mondo di gravidanza portato a termine dopo questo tipo di intervento. La L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Si chiamaed è la prima bambinainda una donna che ha ricevuto undell’. Anche l’intervento è ildel nostro Paese. Il lieto evento è stato all’ospedale Cannizzaro di: il sesto caso in tutto il mondo di gravidanza portato a termine dopo questo tipo di intervento. La L'articolo proviene da Inews24.it.

