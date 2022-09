“Oggi è un altro giorno” al via: nel cast Francesco Oppini e Laura Freddi (Di venerdì 2 settembre 2022) “Oggi è un altro giorno” riparte: da lunedì 5 settembre Serena Bortone condurrà la nuova stagione del programma Rai con nel suo staff due volti nuovi: Francesco Oppini e Laura Freddi “Oggi è un altro giorno” ricomincia per la nuova stagione lunedì 5 settembre con delle novità nella sua squadra, anzi due. Infatti la conduttrice e giornalista Serena Bortone avrà in studio due “affetti stabili”. Si tratta di Francesco Oppini, ex gieffino dell’edizione 5 del Grande Fratello Vip, e Laura Freddi. Le due new entry si aggiungono ai confermati: Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta, Romina Carrisi, Memo Remigi ed Antonio Mezzancella. Leggi anche–> Grande ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 settembre 2022) “è un” riparte: da lunedì 5 settembre Serena Bortone condurrà la nuova stagione del programma Rai con nel suo staff due volti nuovi:è un” ricomincia per la nuova stagione lunedì 5 settembre con delle novità nella sua squadra, anzi due. Infatti la conduttrice e giornalista Serena Bortone avrà in studio due “affetti stabili”. Si tratta di, ex gieffino dell’edizione 5 del Grande Fratello Vip, e. Le due new entry si aggiungono ai confermati: Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta, Romina Carrisi, Memo Remigi ed Antonio Mezzancella. Leggi anche–> Grande ...

