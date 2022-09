Manuel Bortuzzo, il padre Franco infuriato dopo un’intervista: “Credo ci sia un limite a tutto!” (Di venerdì 2 settembre 2022) Manuel Bortuzzo: pare che il padre Franco Bortuzzo abbia rilasciato di recente un’intervista a Novella 2000 in cui avrebbe screditato il “Grande Fratello Vip”. L’uomo avrebbe comunicato che il reality show non piacque più di tanto al figlio che vi partecipò nell’ultima edizione andata in onda per via di determinate dinamiche. dopo che queste parole hanno navigato per tutto il web, Franco si è incendiato accusando giornali e giornalisti di aver raccontato falsa testimonianza. Ecco com’è andata.



gioacchinobpb12 : Manuel Bortuzzo si è fidanzato.....spero per lui che qualsiasi donna abbia lo ami...e non lo usi solamente..... - infoitcultura : Franco Bortuzzo: False interviste, crociata contro Manuel, il giornale - infoitcultura : Manuel Bortuzzo, papà Franco: 'False interviste', Novella 'c'è l'audio' - DoloresFanti : RT @ChecchinLuigin4: @IPrandelli D'altronde tra le tantissime parole(vuote?)di Manuel Bortuzzo c'era pure questa frase alla domanda un pre… - fatinapersempre : Bha questa per essersi fidanzata con Manuel Bortuzzo si sente troppo stocazzo e lo penso sul serio eh -