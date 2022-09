Letta non ci ha capito nulla (nemmeno di Tik Tok) (Di venerdì 2 settembre 2022) Alla fine Enrico Letta fa anche tenerezza. Però va detto: il vestito del leader proprio non gli dona. S’è fatto fregare da Conte, il promesso sposo che ha fatto cadere Draghi. S’è fatto infinocchiare da Calenda, che l’ha baciato in pubblico per poi tradirlo con Renzi. Ha impostato la campagna elettorale su un improbabile “rosso contro nero”. E oggi ha raggiunto l’inimmaginabile vetta di Tik Tok. Come sapete, in questi giorni è partita la corsa dei partiti politici ad iscriversi al “nuovo” social media, convinti dal fatto che la piattaforma è invasa da orde di giovani indecisi. Ognuno l’ha fatto a modo proprio. Salvini (che la bazzica da tempo) “portando” i ragazzi a Lampedusa. Calenda annoiandoli tutti. Renzi puntando sul “first reaction choc”. E Berlusconi raccontando barzellette. Poi c’è il Pd, che è sbarcato su Tik Tok col simbolo di partito (non del leader) e ci ha ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 2 settembre 2022) Alla fine Enricofa anche tenerezza. Però va detto: il vestito del leader proprio non gli dona. S’è fatto fregare da Conte, il promesso sposo che ha fatto cadere Draghi. S’è fatto infinocchiare da Calenda, che l’ha baciato in pubblico per poi tradirlo con Renzi. Ha impostato la campagna elettorale su un improbabile “rosso contro nero”. E oggi ha raggiunto l’inimmaginabile vetta di Tik Tok. Come sapete, in questi giorni è partita la corsa dei partiti politici ad iscriversi al “nuovo” social media, convinti dal fatto che la piattaforma è invasa da orde di giovani indecisi. Ognuno l’ha fatto a modo proprio. Salvini (che la bazzica da tempo) “portando” i ragazzi a Lampedusa. Calenda annoiandoli tutti. Renzi puntando sul “first reaction choc”. E Berlusconi raccontando barzellette. Poi c’è il Pd, che è sbarcato su Tik Tok col simbolo di partito (non del leader) e ci ha ...

