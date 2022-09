L’appello di Grillo: “Divoriamo km, meglio i prodotti locali” (Di venerdì 2 settembre 2022) ROMA – L’appello di Grillo è destinato a non passare inosservato: “Dobbiamo assolutamente ricostruire il nostro sistema alimentare, iniziando con l’acquisto di prodotti locali e di stagione”, ha scritto il garante del M5s in un post sul suo blog intitolato “Divoratori di Kilometri”. “Noi non mangiamo prodotti ma kilometri, siamo divoratori seriali di kilometri, nonché L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Di Battista fa arrabbiare Grillo Di Maio spinge per le “aggregazioni locali” Di Battista critica il M5S dopo le elezioni Ecco chi saranno gli oratori degli Stati generali del M5S Di Battista vuole mantenere il limite dei due mandati Acerbo sulle elezioni: “Dite a Conte che ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 2 settembre 2022) ROMA –diè destinato a non passare inosservato: “Dobbiamo assolutamente ricostruire il nostro sistema alimentare, iniziando con l’acquisto die di stagione”, ha scritto il garante del M5s in un post sul suo blog intitolato “Divoratori di Kilometri”. “Noi non mangiamoma kilometri, siamo divoratori seriali di kilometri, nonché L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Di Battista fa arrabbiareDi Maio spinge per le “aggregazioni” Di Battista critica il M5S dopo le elezioni Ecco chi saranno gli oratori degli Stati generali del M5S Di Battista vuole mantenere il limite dei due mandati Acerbo sulle elezioni: “Dite a Conte che ...

