La guerra di Putin e il rischio dell’autunno freddo. Riscaldamento, prezzi e test a campione: ecco cosa cambia (Di venerdì 2 settembre 2022) La folle corsa del gas e lo stop alle forniture in arrivo dalla Russia impongono un cambio nelle nostre vite. La Pa sarà obbligata. Il nodo delle verifiche Leggi su lastampa (Di venerdì 2 settembre 2022) La folle corsa del gas e lo stop alle forniture in arrivo dalla Russia impongono un cambio nelle nostre vite. La Pa sarà obbligata. Il nodo delle verifiche

rulajebreal : Il monda sta pagando il prezzo di non aver ascoltato il monito della giornalista???? Anna Politkovskaja. È stata ucc… - ignaziocorrao : Un applauso anche al nostro 'governo dei migliori' e al ministro della 'transizione' #CingolENI, che invece di smar… - riotta : Non credete ai #Putinversteher amici di Putin che assicurano come #Russia non sia toccata dalle sanzioni sulla guer… - ravanin58 : RT @alanfriedmanit: La guerra di Putin non è soltanto una guerra contro l’Ucraina ma contro tutta l’Europa. Putin vuole ammazzare l’economi… - robertobraccin1 : @granatiere1906 E tanti altri......Putin dice che non sta facendo la guerra .....morale: ognuno può dire quello che vuole. -