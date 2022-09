Gran Bretagna, chiuso lo scrutinio per il dopo Boris Johnson (Di venerdì 2 settembre 2022) LONDRA – Scadono oggi i termini per l’invio delle schede del voto postale condotto fra i circa 200.000 militanti del Partito Conservatore di maggioranza per la scelta di chi dovrà succedere a Boris Johnson come leader e, automaticamente, come prossimo primo ministro britannico: con Liz Truss, ministra degli Esteri in carica, data vincitrice annunciata nei confronti dell’ex cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, in forza della sua immagine lealista nei confronti di BoJo (ancora popolare fra gli iscritti) e di una piattaforma più liberista e accentuata a destra che mai. La procedura elettorale interna, protrattasi per oltre un mese dopo l’annuncio delle dimissioni obtorto collo di Johnson, costretto a farsi da parte sull’onda del cosiddetto scandalo Partygate e del precipitare delle congiure interne, è passata ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 2 settembre 2022) LONDRA – Scadono oggi i termini per l’invio delle schede del voto postale condotto fra i circa 200.000 militanti del Partito Conservatore di maggioranza per la scelta di chi dovrà succedere acome leader e, automaticamente, come prossimo primo ministro britannico: con Liz Truss, ministra degli Esteri in carica, data vincitrice annunciata nei confronti dell’ex cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, in forza della sua immagine lealista nei confronti di BoJo (ancora popolare fra gli iscritti) e di una piattaforma più liberista e accentuata a destra che mai. La procedura elettorale interna, protrattasi per oltre un mesel’annuncio delle dimissioni obtorto collo di, costretto a farsi da parte sull’onda del cosiddetto scandalo Partygate e del precipitare delle congiure interne, è passata ...

