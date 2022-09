GP Olanda, Libere 1 Formula 1: dominio della Mercedes (Di venerdì 2 settembre 2022) La Formula 1 torna e lo fa a casa del suo campione del mondo in carica. Il GP Olanda ha mandato in pista (prova conclusa pochi minuti fa) le Libere 1, primo appuntamento di un lungo weekend orange che si disputerà nei Paesi Bassi. La grande star è certamente Max Verstappen, padrone di casa e saldo battistrada della classifica piloti. Il miglior tempo in questa manche è stato staccato da George Russell su Mercedes che si è messo alle spalle il compagno di squadra Lewis Hamilton. Chiude il podio virtuale Carlos Sainz su Ferrari, bene Daniel Ricciardo quinto su McLaren e sesto Charles Leclerc. Max Verstappen diciannovesimo su red Bull dopo aver avuto un problema al cambio. GP Olanda, Libere 1 della Formula 1: ecco la classifica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 settembre 2022) La1 torna e lo fa a casa del suo campione del mondo in carica. Il GPha mandato in pista (prova conclusa pochi minuti fa) le1, primo appuntamento di un lungo weekend orange che si disputerà nei Paesi Bassi. La grande star è certamente Max Verstappen, padrone di casa e saldo battistradaclassifica piloti. Il miglior tempo in questa manche è stato staccato da George Russell suche si è messo alle spalle il compagno di squadra Lewis Hamilton. Chiude il podio virtuale Carlos Sainz su Ferrari, bene Daniel Ricciardo quinto su McLaren e sesto Charles Leclerc. Max Verstappen diciannovesimo su red Bull dopo aver avuto un problema al cambio. GP1: ecco la classifica ...

Formula1WM : #ProveLibere1 GP Olanda 2022: Verstappen fermato dal cambio. Sorpresa #Mercedes, anche nei long run… - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ? 1- 2 MERCEDES a Zandvoort nelle #FP1 ?? Leclerc fuori dalla top 5 I risultati ? - monica_vecchi : RT @SkySportF1: ? 1- 2 MERCEDES a Zandvoort nelle #FP1 ?? Leclerc fuori dalla top 5 I risultati ? - _namelessG : RT @F1Spazio: PROVE LIBERE 1, OLANDA: RUSSELL AL COMANDO. PROBLEMI INVECE PER LA RED BULL DI VERSTAPPEN by @_namelessG - F1Spazio : PROVE LIBERE 1, OLANDA: RUSSELL AL COMANDO. PROBLEMI INVECE PER LA RED BULL DI VERSTAPPEN by @_namelessG… -